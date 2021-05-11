Дело возбудили по факту ДТП с пятью погибшими в Курганской области

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Уголовное дело возбудили по факту аварии с участием легковушки и микроавтобуса, которая произошла на трассе в Курганской области. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Уточняется, что дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть четырех лиц").

В ведомстве рассказали, что на место происшествия приедет прокурор Курганской области Андрей Назаров. Помимо этого, сотрудники региональной прокуратуры установят причины и обстоятельства инцидента, а также дадут оценку соблюдения требований федерального законодательства.

Ранее сообщалось, что микроавтобус и легковушка столкнулись на трассе в Курганской области. В микроавтобусе находились 8 человек, из них 4 погибли, в том числе 1 ребенок.

Известно, что погиб водитель легкового автомобиля. Четверо пострадавших на данный момент находятся в больнице в Шадринске. Планируется эвакуация одного из них в медицинское учреждение Кургана.