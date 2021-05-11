Пять человек погибли в ДТП с участием микроавтобуса в Курганской области

Фото: 45.mchs.gov.ru

Микроавтобус и легковушка столкнулись на трассе в Курганской области. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Уточняется, что в микроавтобусе находились 8 человек, из них 4 погибли, в том числе 1 ребенок.

Помимо этого, погиб водитель легкового автомобиля. Четверо пострадавших на данный момент находятся в больнице в Шадринске. Планируется эвакуация одного из них в медицинское учреждение Кургана.

По предварительной информации, причиной аварии стал выезд легковушки на встречную полосу, где произошло столкновение с микроавтобусом.

Ранее сообщалось, что ДТП с участием двух автомобилей произошло на МКАД. Инцидент произошел около 04:15 во вторник на 53-м километре автодороги.