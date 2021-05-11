Три человека погибли в ДТП на МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария с участием двух автомобилей случилась на МКАД. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на заявление столичного главка МВД.

Известно, что авария случилась на 53-м километре автодороги около 4:15.

"В результате ДТП три человека погибли, один человек доставлен в медицинское учреждение", – рассказали в пресс-службе.

На месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Обстоятельства и причины случившегося уточняются.

Ранее авария случилась на МКАД в районе Рублевского шоссе. Из-за ДТП движение было значительно затруднено. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.