ДТП с участием такси произошло в Карамышевском проезде

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Три автомобиля, в том числе такси, столкнулись в Карамышевском проезде. Об этом сообщили в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

Уточняется, что инцидент произошел около дома №9, строения 1. На месте работают оперативные службы города.

В настоящий момент движение свободное.

Ранее сообщалось, что авария произошла на МКАД в районе Каширского шоссе. ДТП случилось на 22-м километре внутренней стороны МКАД. По имеющимся данным, грузовой автомобиль наехал на легковушку.