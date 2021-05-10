Грузовик столкнулся с легковушкой на МКАД в районе Каширского шоссе

Фото: телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"

Авария произошла на МКАД в районе Каширского шоссе. Об этом информирует официальный телеграм-канал департамента транспорта Москвы.

ДТП случилось на 22-м километре внутренней стороны МКАД. По имеющимся данным, грузовой автомобиль наехал на легковушку.

"Столкновение произошло во втором ряду", – уточнили в Дептрансе.

Там добавили, что в данный момент движение на участке восстановлено.

Ранее две машины столкнулись на пересечении Варшавского и Калужского шоссе. В результате случившегося пострадали три человека, включая 11-летнего мальчика. Он был доставлен в больницу на санитарном вертолете.