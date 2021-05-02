В Минздраве Хабаровского края рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом

Фото: прокуратура Хабаровского края

Состояние пяти взрослых, которые пострадали в аварии с автобусом в Хабаровском крае, остается тяжелым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.



Как уточняется, в больнице находятся 13 пострадавших, из них двое детей.

"Из медучреждения отпущены семь человек, пять пациентов находятся в тяжелом состоянии, остальные в среднем", – сообщили в Минздраве.

В Хабаровском крае вечером 30 апреля опрокинулся автобус. На момент инцидента в транспортном средстве было 32 пассажира и два водителя. Позднее стало известно, что в аварии погибли три человека.

По факту произошедшего Следственный комитет (СК) России возбудил автобус уголовное дело. Водителя автобуса задержали.