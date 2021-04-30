Три человека погибли в ДТП с автобусом в Хабаровском крае

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жертвами ДТП с автобусом в Хабаровском крае стали три человека. Об этом сообщает ТАСС.

"В ночь на 1 мая 2021 года (по местному времени) на 370-м км федеральной автодороги А-376 Лидога-Ванино произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека", – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, один из погибших – ребенок.

По данным надзорного органа, травмы разной степени тяжести получили 10 пассажиров автобуса.

Как сообщили ранее в пресс-службе регионального управления МЧС, в Хабаровском крае опрокинулся автобус. На момент инцидента в транспортном средстве было 32 пассажира и два водителя.