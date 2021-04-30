Пять человек погибли в аварии на Ставрополье

18:48
Фото: телеграм-канал "Mash"
Пять детей стали жертвами ДТП с участием автобуса и грузовика в Ставропольском крае. Об этом на странице в Instagram сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
"Столкнулись грузовик и микроавтобус, на котором детская баскетбольная команда ехала из Волгограда в Черкесск. Об этом очень тяжело писать. Пятеро детей погибли", – написал чиновник.
По данным Владимирова, девять человек в тяжелом состоянии и в состоянии средней степени тяжести были доставлены в местную больницу. Пострадавшим оказывают необходимую медпомощь.
Авария произошла на автодороге Астрахань – Ставрополь. Там столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус. В местной больнице сообщили, что в результате аварии пострадали 16 человек.
На месте происшествия работает полиция и спасатели. По предварительным данным, легковой автомобиль при обгоне задел грузовик, в результате чего последний упал и перевернулся. Столкновение с автобусом произошло после того, как грузовая машина перекрыла часть дороги.
В связи с произошедшей трагедией ГУ МЧС России по Волгоградской области организовало горячую линию для работы с родственниками пострадавших. Обратиться можно по телефонам +7 (8442) 23-02-82 и +7 (8442) 23-02-73.
Следователи уже возбудили уголовное дело по факту ДТП.
Сообщается, что в момент аварии в автобусе находились члены женской баскетбольной команды спортивной школы из Волгограда. Как передает ТАСС, по данным Волгоградской областной федерации баскетбола, соревнования, на которые ехали атлеты, не были согласованы ни в Федерации баскетбола, ни в муниципалитете, ни в областном спорткомитете.
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