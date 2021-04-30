Шесть человек находятся в реанимации после ДТП в Ставропольском крае

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"В реанимации шесть человек, двое – в тяжелом состоянии. <...> Визуально от 12 до 15 лет, подростки", – рассказали информагентству в медицинской организации.
По данным больницы, всего в результате аварии пострадали 16 человек, в том числе трое взрослых. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии в реанимации, остальные стабилизированы, но пока в тяжелом состоянии. Четыре ребенка скончались на месте ДТП.
Уточняется, что в самых сложных случаях пострадавших будут перевозить в краевую больницу. В медучреждение Грачевского района направлены машины краевой станции скорой помощи и 4-й городской больницы.
В краевом управлении ГИБДД сообщили "Интерфаксу", что, по предварительным данным, легковая машина подрезала большегруз, а тот опрокинулся на микроавтобус, который и перевозил детей.
Авария произошла на автодороге Астрахань – Ставрополь. Там столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус. Изначально в ГИБДД сообщили о 6 погибших и 12 пострадавших.
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