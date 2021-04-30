Шесть детей погибли в ДТП с автобусом в Ставрополье

17:22 (обновлено 30.04.2021 18:12)
Согласно предварительным данным, авария произошла на автодороге Астрахань – Ставрополь. Там столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус.
"В результате ДТП, по предварительным данным, шесть несовершеннолетних погибли, двенадцать пассажиров, в том числе восемь несовершеннолетних, доставлены в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.
При этом источник в экстренных службах сообщил агентству, что количество пострадавших в аварии увеличилось до 18. Он также отметил, что одного ребенка удалось реанимировать.
Известно, что автобус с детьми ехал на соревнования из Волгограда в Черкесск. В настоящее время на месте происшествия работают полицейские, устанавливаются причины произошедшего.
Ранее авария с участием автобуса и грузовика произошла на автодороге М-4 Дон в Тульской области. В результате ДТП погиб 54-летний водитель автобуса, еще девять человек, включая двоих детей, получили травмы. Пострадавших доставили в больницу.
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