Грузовик перевернулся на Кетчерской улице

На Вешняковской улице перевернулся грузовик с продуктами

Движение транспорта затруднено на Кетчерской улице из-за ДТП, сообщает пресс-служба департамента транспорта в Telegram.

Там в районе дома 2к2 на проезжую часть опрокинулся грузовик.

В результате ДТП по Кетчерской улице в сторону Новогиреевского путепровода образовался затор длиной 0,7 километра. Автомобилистов призвали выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что автобус и мусоровоз столкнулись на Ясеневой улице на юге Москвы.