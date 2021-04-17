Две аварии произошли на Варшавском шоссе

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На Варшавском шоссе в районе пересечения с МКАД произошло два ДТП, в одном из которых столкнулись два автомобиля, а во втором – три. Об этом говорится в сообщении департамента транспорта в телеграм-канале.

"Без пострадавших. В районе аварий перекрыты средние полосы. Движение в сторону центра затруднено на 3,2 километра", – говорится в сообщении.

В субботу утром в районе дома 9 по Варшавскому шоссе столкнулись сразу 9 автомобилей. В результате инцидента никто не пострадал.

