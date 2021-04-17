Девять автомобилей столкнулись на Варшавском шоссе

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На Варшавском шоссе произошла крупная авария. Девять автомобилей столкнулись в районе дома 9, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"Предварительно, без пострадавших. Три участника ДТП уже освободили проезжую часть самостоятельно. Движение транспорта в сторону центра затруднено на 3 километра", – говорится в сообщении.

В Дептрансе добавили, что на месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее маршрутное такси "Газель" столкнулось с грузовиком в Щелковском районе Подмосковья. В результате аварии один человек погиб, еще четверо пострадали.

