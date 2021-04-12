Авария с участием 12 автомобилей произошла в Рязани

Фото: 62.мвд.рф
ДТП с участием 12 автомобилей произошло в Рязани, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД по региону.
Водитель маршрутного автобуса столкнулся с Volkswagen Polo, после чего столкнулись остальные транспортные средства. В результате происшествия пострадали девять человек, в том числе годовалый ребенок.
"Травмы получили девять человек, в том числе годовалый ребенок. Из них пять пострадавших госпитализированы, четверым помощь оказана на месте", – сообщили в министерстве.
Ранее маршрутное такси "Газель" столкнулось с грузовиком в Щелковском районе Подмосковья. В результате аварии один человек погиб, еще четверо пострадали.
На Новорижском шоссе произошло 6 аварий из-за гололедицы