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Происшествия

16:24

Авария с участием 12 автомобилей произошла в Рязани

происшествия ДТП

Фото: 62.мвд.рф

ДТП с участием 12 автомобилей произошло в Рязани, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД по региону.

Водитель маршрутного автобуса столкнулся с Volkswagen Polo, после чего столкнулись остальные транспортные средства. В результате происшествия пострадали девять человек, в том числе годовалый ребенок.

"Травмы получили девять человек, в том числе годовалый ребенок. Из них пять пострадавших госпитализированы, четверым помощь оказана на месте", – сообщили в министерстве.

Ранее маршрутное такси "Газель" столкнулось с грузовиком в Щелковском районе Подмосковья. В результате аварии один человек погиб, еще четверо пострадали.

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