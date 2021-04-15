Автобус врезался в светофор на Нахимовском проспекте

Фото: телеграм-канал "Московские новости"

ДТП с участием автобуса произошло на Нахимовском проспекте, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Около 15:40 в районе дома 22 автобус № т52 врезался в светофор. В результате аварии никто не пострадал. Движение транспорта не затруднено.

Мосгортранс проводит служебную проверку. Подробности случившегося уточняются.

Ранее маршрутное такси "Газель" столкнулось с грузовиком в Щелковском районе Подмосковья. В результате аварии один человек погиб, еще четверо пострадали.

