Автобус столкнулся с грузовиком в Тульской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с участием автобуса и грузовика произошло на автодороге М-4 Дон в Тульской области, сообщило УМВД по региону.

В результате аварии погиб 54-летний водитель автобуса, еще девять человек, включая двоих детей, получили травмы. Пострадавших доставили в больницу.

"По предварительной информации, водитель автобуса Neoplan, двигавшийся в направлении Москвы, совершил столкновение с грузовым автомобилем Scania, который незадолго до этого, двигаясь с полуприцепом, совершил наезд на препятствие", – говорится в сообщении.

В обстоятельствах ДТП разбирались сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее в результате аварии с микроавтобусом в Краснодарском крае погибли два человека, еще шестеро получили травмы. ДТП произошло на 73-м километре автодороги Краснодар – Верхнебаканский.

