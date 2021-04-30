Уголовное дело возбуждено после ДТП на Ставрополье

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Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием грузовика и микроавтобуса на Ставрополье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру.

"Следственными органами уже возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")", – говорится в сообщении.

Авария произошла на автодороге Астрахань – Ставрополь. Там столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус. В местной больнице сообщили, что в результате аварии пострадали 16 человек.

В медучреждении добавили, что в реанимационном отделении находятся шесть человек, двое из них – в тяжелом состоянии. Четыре ребенка скончались на месте ДТП. Изначально в ГИБДД сообщили о 6 погибших и 12 пострадавших.

В краевом управлении ГИБДД сообщили "Интерфаксу", что, по предварительным данным, легковая машина подрезала большегруз, а тот опрокинулся на микроавтобус, который и перевозил детей.