Авария с участием пассажирского автобуса произошла в Хабаровске

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В Хабаровском крае опрокинулся пассажирский автобус. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, есть пострадавшие, пишет ТАСС.

"По предварительным данным, произошло опрокидывание автобуса. В момент происшествия в салоне находились 32 пассажира и два водителя. Есть пострадавшие", – говорится в сообщении.

Как сообщил агентству источник в экстренных службах, в результате аварии погибли два человека и более 10 пострадали. Он также уточнил, что инцидент произошел на участке дороги Лидога – Ванино.

Ранее крупная авария произошла на автодороге Астрахань – Ставрополь. Там столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус. Согласно последним данным, 5 человек погибли, 9 пострадали.