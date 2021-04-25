В ДТП, которое устроил пьяный водитель в Хабаровске, погибли 2 человека

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Два человека погибли и один пострадал в аварии с участием пяти автомобилей в Хабаровске. Об этом сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю.

По данным следствия, утром 25 апреля водитель Toyota Land Cruiser, двигаясь по улице Дзержинского (против направления движения), столкнулся с автомобилем Renault Kaptur. От столкновения Renault Kaptur опрокинулся, находившиеся в салоне водитель и пассажирка погибли. Toyota Land Cruiser продолжил неконтролируемое движение и протаранил еще три машины. Один человек сейчас находится в больнице с травмами головы.

Экспресс-тестирование показало, что виновник ДТП сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Ему предстоит пройти повторное освидетельствование в медучреждении.

Также выяснилось, что автомобиль, за рулем которого находился виновник, принадлежит юрлицу. Мужчина управлял машиной без согласия собственника.

В прокуратуре Хабаровского края сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка. Правоохранителям предстоит установить обстоятельства ДТП.

Ранее правительство внесло в Госдуму проект об увеличении до 3 лет уголовного срока за пьяное вождение, если водитель ранее имел судимость за аналогичное нарушение.