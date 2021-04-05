В Госдуму внесли проект об ужесточении наказания за вождение в нетрезвом виде

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Правительство внесло в Госдуму проект об увеличении до 3 лет уголовного срока за пьяное вождение, если водитель ранее имел судимость за аналогичное нарушение. Текст опубликован в думской электронной базе.

"Назначение более строгого наказания будет обеспечиваться путем увеличения сроков лишения свободы и принудительных работ (до трех лет взамен установленных в настоящее время до двух лет), размера штрафа (от 300 до 500 тысяч вместо от 200 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет взамен от одного года до двух лет), а также исключения наказания в виде обязательных работ", – говорится в тексте.

Кроме того, разработчики предлагают установить более жесткие наказания для нарушителей, которых ранее судили по статье за нетрезвое вождение. Так, статью 264.1 ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств") предложили дополнить частью, в соответствии с которой управление такими лицами автомобилем будет наказываться штрафом и другими санкциями.

"Актуальность обозначенных изменений обусловлена увеличивающейся степенью общественной опасности при управлении транспортным средством в состоянии опьянения и необходимостью применения более строгих санкций за неоднократное его совершение", – говорится в документе.

Ранее сообщалось, что в Госдуме готовят предложения по борьбе со злоупотреблением алкоголем. По словам заместителя председателя комитета по охране здоровья, доктора медицинских наук Николая Говорина, в течение 9 лет в России реализовывалась политика по профилактике алкоголизма среди населения. Новый проект будет действовать до 2030 года.