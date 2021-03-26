В ГД оценили идею запретить продавать алкоголь и сигареты покупателям с детьми

Фото:ТАСС/Сергей Фадеичев
В Госдуме прокомментировали идею запретить торговым сетям осуществлять продажу алкоголя и сигарет покупателям с детьми. Об этом сообщает RT со ссылкой на зампредседателя ГД по охране здоровья Николая Говорина и члена комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб.
Говорин отметил, что предложение является правильным. Кроме того, в мерах по снижению уровня алкогольной угрозы основной акцент стоит делать на снижении спроса, уточнил эксперт.
"И, естественно, этот интерес детей должен быть блокирован… Понятно, что дети впитывают поведенческий рисунок родителей, когда они покупают алкоголь, когда они распивают на глазах, это все верно", – уточнил парламентарий.
Также Светлана Бессараб выразила мнение, что у родителей бывают совершенно разные ситуации. Обычно ребенок не обращает внимания, что старшие кладут в корзину, если он занят чем-то интересным или выбирает собственные продукты. По ее словам, такой запрет может закончиться тем, что детей будут оставлять дома или около супермаркетов.
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец внесла предложение запретить торговым сетям продавать алкоголь и сигареты покупателям, пришедшим с детьми.
Ранее в ОП предложили разрешить продажи крепкого алкоголя только в алкомаркетах.
Там отметили, что ряды с алкоголем в продуктовых магазинах занимают значительные площади, которые, помимо своего непосредственного назначения по выкладке, выполняют еще и рекламную функцию среди граждан, в том числе и детей.
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