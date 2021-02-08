В ОП предложили разрешить продажи крепкого алкоголя только в алкомаркетах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Член Общественной палаты Султан Хамзаев обратился к главе Минпромторга Денису Мантурову с предложением ограничить в России продажу алкоголя крепче 15%, разрешив ее только в специализированных алкомаркетах. Об этом сообщает RT.

В письме на имя министра Хамзаев подчеркнул, что ряды с алкоголем в продуктовых магазинах занимают значительные площади, которые, помимо своего непосредственного назначения по выкладке, выполняют еще и рекламную функцию среди граждан, в том числе и детей.

"В связи с этим прошу Вас рассмотреть возможность ограничить торговлю алкоголя в продуктовых магазинах и супермаркетах, а именно оставить за ними право на реализацию алкогольной продукции крепостью не выше 15%, перенеся продажу напитков крепостью свыше 15% исключительно в специализированные магазины алкогольной продукции", – говорится в письме.

Ранее в России запретили рекламу онлайн-торговли алкоголем. С 1 февраля за такие объявления интернет-площадки могут заблокировать, а их владельцев оштрафовать. Сумма штрафа колеблется от 200 тысяч до 8 миллионов рублей.