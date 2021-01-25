В ОП РФ предлагают увеличить штраф за склонение детей к употреблению спиртного

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Член Общественной палаты Российской Федерации, глава "Трезвой России" Султан Хамзаев предлагает в 10 раз увеличить штрафы за склонение детей к употреблению алкоголя. Об этом сообщает RT.

Общественный деятель отправил письмо на имя главы МВД РФ Владимира Колокольцева. В тексте Хамзаева подчеркивается, что распитие спиртного даже в небольших дозах опасно для здоровья ребенка. По его словам, регулярное употребления алкогольной продукции приводит к алкоголизму среди несовершеннолетних.

Член ОП РФ считает, что штрафы за вовлечение несовершеннолетних в употребление алкоголя от 1,5 до 3 тысяч рублей и от 4 до 5 тысяч рублей для родителей и иных законных представителей являются несущественными.

В результате глава "Трезвой России" предложил рассмотреть возможность внесения изменений в статью 6.10 КоАП Российской Федерации, чтобы можно было увеличить штрафы, установленные за вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртного. Хамзаев уверен, что надо повысить штрафы в десятикратном размере (от 15 до 50 тысяч рублей).

Ранее в России предложили запретить продажу детского шампанского. Родители, покупающие детское шампанское, необдуманно программируют ребенка к потреблению алкоголя, добавил член ОП.