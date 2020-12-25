В России предложили запретить продажу детского шампанского

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Член Общественной палаты РФ, глава "Трезвой России" Султан Хамзаев направил на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова письмо с просьбой запретить производство и продажу детского шампанского перед Новым годом. Об этом сообщает РИА Новости.

Хамзаев в своем обращении подчеркнул, что перед новогодними праздниками в стране наблюдается резкое увеличение продаж спиртного.

"В отдельных субъектах эти объемы вырастают в 8–12 раз. К сожалению, новогодняя традиция большого застолья не обходится без негативного вовлечения в процесс распития алкоголя детей", – говорится в обращении.

По его словам, взрослые не осознают психологический фактор вовлечения детей в субкультуру употребления спиртного. Родители, покупающие детское шампанское, необдуманно программируют ребенка к потреблению алкоголя, добавил он.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич выступил за запрет продажи детского шампанского. По его словам, привычки, заложенные в детстве, формируют поведение во взрослой жизни. Он отметил, что на сегодняшний день зарождается тенденция запретительных мер, хотя сокращение потребления алкоголя среди населения должно проводиться не столько за счет запретов, а сколько благодаря профилактической работе.

Также за запрет детского шампанского выступил главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн. Он выразил мнение, что детское шампанское является рекламой алкоголя.