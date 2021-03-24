Минфин не увидел предпосылок к росту цен на алкоголь в РФ до конца года

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В России нет предпосылок к росту цен на алкоголь до конца года. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.

"Меры, принятые в рамках акцизной политики и установления минимальных розничных цен, действуют уже с начала года, других изменений в этой части в ближайшее время не планируется", – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что ставки акциза на алкогольную продукцию ежегодно индексируются на уровень инфляции.

Ранее россиян предупреждали о возможном подорожании алкоголя. Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз отметил, что из-за дефицита сырья цены на водку и пиво отечественного производства в 2021 году вырастут минимум на 5%, а вина подорожают на 10–15%.