Названа предварительная причина ДТП на Ставрополье

Фото: РИА Новости/ГИБДД МВД РФ

Начальник управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов назвал предварительную причину ДТП с участием грузовика и микроавтобуса. Об этом сообщает ТАСС.

"Предварительно, ДТП произошло из-за грубого нарушения правил движения третьей автомашины – автомашины ВАЗ, которая создала аварийную ситуацию", – заявил специалист.

Как уточняется, отечественный автомобиль выехал на обгон грузовика и не успел полноценно завершить маневр. Машина задела грузовик по касательной, после чего тот попытался остановиться, но опрокинулся. Именно в перекрывшее дорогу транспортное средство врезался микроавтобус с детьми.

Крупная авария произошла на автодороге Астрахань – Ставрополь. Там столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус. Согласно последним данным, 5 человек погибли, 9 пострадали.

В салоне транспортного средства находились воспитанники школы олимпийского резерва – женская баскетбольная команда. По данным Волгоградской областной федерации баскетбола, соревнования, на которые ехали атлеты, не были согласованы ни в Федерации баскетбола, ни в муниципалитете, ни в областном спорткомитете. В связи с трагедией мероприятие было отменено.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Устанавливаются обстоятельства трагедии.

Для родственников погибших и пострадавших организована горячая линия. Обратиться за помощью можно по телефонам: +7 (8442) 23-02-82 и +7 (8442) 23-02-73.