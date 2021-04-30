В ДТП на Ставрополье попали воспитанники школы олимпийского резерва

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Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва № 2 в Волгограде попали в ДТП с участием автобуса в Ставропольском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области.

Стало известно, что в момент ДТП грузовик из-за резкого маневра упал набок, придавив микроавтобус с детьми. По предварительным данным, всего пострадали 19 человек, 5 погибли.

"В автобусе на соревнования ехали юные воспитанники СШОР № 2 города Волгограда, баскетбольная команда. Принято решение оказать содействие в доставке родственников пострадавших и погибших на место трагедии", – рассказали в пресс-службе.

По поручению губернатора области Андрея Бочарова на место ДТП выехала рабочая группа во главе с замгубернатора Зиной Мержоевой, представителями медицины катастроф, соцслужб, регионального комитета физической культуры и спорта, комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области.

Авария произошла на автодороге Астрахань – Ставрополь. Там столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус. Изначально в ГИБДД сообщили о 6 погибших и 12 пострадавших.

