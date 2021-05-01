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Происшествия

08:38

СК возбудил дело после ДТП с автобусом в Хабаровском крае

происшествия ДТП регионы

Фото: 26.mchs.gov.ru

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом в Хабаровском крае. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"Возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"), частью 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")", – заявили в СК.

На данный момент задержан водитель автобуса. В отношении него будет избрана мера пресечения, возможно, его заключат под стражу. В транспортной компании, которая осуществляла перевозку, проводится обыск.

По данным правительства Хабаровского края, число пострадавших в ДТП с автобусом выросло до 15. Трем пострадавшим в результате аварии потребовалась госпитализация.

В Хабаровском крае вечером 30 апреля опрокинулся автобус. На момент инцидента в транспортном средстве было 32 пассажира и два водителя. Позднее стало известно, что в аварии погибли три человека.

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