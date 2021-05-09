Санитарный вертолет доставил из ТиНАО в больницу пострадавшего в ДТП мальчика

17:35
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Пострадавшего при лобовом столкновении двух автомобилей ребенка доставили в больницу на санитарном вертолете. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По известным данным, на пересечении Варшавского и Калужского шоссе столкнулись две машины, в результате чего пострадали три человека, включая 11-летнего мальчика.
"Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел по вызову в ТиНАО. На площадку "Вороново" машина скорой помощи доставила мальчика 11 лет после ДТП", – рассказали в департаменте по делам гражданской обороны.
С помощью вертолета ребенка госпитализировали в специализированное лечебное учреждение Москвы. На борту находились медики, которые поддерживали его состояние.
Ранее в Татарстане четыре человека, в числе которых двое детей, погибли в результате аварии с двумя автомобилями.
ДТП произошло в 18:20 на автодороге Агрыз – Красный бор. Водитель автомобиля Nissan после обгона не справился с управлением, зацепил боковой отбойник моста и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Kia Rio, после чего машина загорелась.
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