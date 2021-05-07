Санитарный вертолет эвакуировал из ТиНАО в больницу пожилого мужчину с инсультом

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Вертолет Московского авиационного центра эвакуировал из ТиНАО в больницу пожилого мужчину с инсультом. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

"На площадку Яковлевское машина скорой помощи доставила мужчину 82 лет с предварительным диагнозом инсульт. Экипаж оперативно эвакуировал пациента в специализированное лечебное учреждение столицы", – говорится в сообщении.

Авиамедицинская бригада сопровождала пациента на борту. Специалисты контролировали и поддерживали его состояние.

Ранее санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал из Зеленограда двухлетнего ребенка с длительными судорогами.