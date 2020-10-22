Упавшего с дерева мужчину в ТиНАО доставили в больницу на вертолете

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Санитарный вертолет МАЦ эвакуировал в больницу мужчину, который пострадал после падения с дерева в ТиНАО. Инцидент произошел в Новомосковском административном округе, заявили Агентству "Москва" в департаменте ГОЧСиПБ.

"В деревне Новинки поселения Десеновского местный житель при проведении работ по спилу деревьев упал с высоты и получил множественные повреждения", – сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Пострадавшего доставили в городскую больницу на вертолете Московского авиационного центра. Во время полета мужчину сопровождала авиамедицинская бригада.

Ранее пострадавшего в ДТП из ТиНАО эвакуировал санитарный вертолет.

Говорилось, что авиамедицинские бригады столицы совершили более 800 вылетов в 2019 году.