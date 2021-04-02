Вертолет эвакуировал в больницу двухлетнего ребенка из Зеленограда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал из Зеленограда двухлетнего ребенка. Его доставили в одну из столичных больниц, сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

"Экипаж дежурного санитарного вертолета МАЦ вылетел по вызову в Зеленоград. Срочная помощь понадобилась ребенку двух лет с длительными судорогами", – говорится в сообщении.

Во время полета вместе с малышом находилась мама, авиамедицинская бригада Центра экстренной медицинской помощи контролировала его состояние здоровья. Полет из Зеленограда занял около 10 минут.

Ранее санитарный вертолет МАЦ эвакуировал в больницу мужчину, который пострадал после падения с дерева в ТиНАО. Инцидент произошел в Новомосковском административном округе.