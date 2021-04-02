Вертолет эвакуировал в больницу двухлетнего ребенка из Зеленограда

15:40
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал из Зеленограда двухлетнего ребенка. Его доставили в одну из столичных больниц, сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.
"Экипаж дежурного санитарного вертолета МАЦ вылетел по вызову в Зеленоград. Срочная помощь понадобилась ребенку двух лет с длительными судорогами", – говорится в сообщении.
Во время полета вместе с малышом находилась мама, авиамедицинская бригада Центра экстренной медицинской помощи контролировала его состояние здоровья. Полет из Зеленограда занял около 10 минут.
Ранее санитарный вертолет МАЦ эвакуировал в больницу мужчину, который пострадал после падения с дерева в ТиНАО. Инцидент произошел в Новомосковском административном округе.
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