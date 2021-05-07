Двое взрослых и двое детей погибли в результате ДТП в Татарстане

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В Татарстане четыре человека, в числе которых двое детей, погибли в результате аварии с двумя автомобилями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

ДТП произошло в 18:20 на автодороге Агрыз – Красный бор. Водитель автомобиля Nissan после обгона не справился с управлением, зацепил боковой отбойник моста и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Kia Rio, после чего машина загорелась.

В результате аварии погибли водитель Nissan и пассажиры Kia – женщина и двое несовершеннолетних детей. Водителя второго авто с различными травмами госпитализировали.

Ранее стало известно о столкновении такси и автомобиля Porsche на западе Москвы, в результате которого пострадал пешеход. Инцидент произошел на пересечении Студенческой и Дунаевской улиц.