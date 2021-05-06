Такси и Porsche столкнулись на западе столицы и сбили пешехода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На западе Москвы произошло столкновение такси и Porsche, в результате которого один из автомобилей сбил пешехода. Об этом сообщает ТАСС.

Машины столкнулись на пересечении Студенческой и Дунаевской улиц. Всего в ДТП пострадал один человек.

На данный момент причины аварии устанавливаются.

Ранее один человек погиб в результате столкновения двух фур на Минском шоссе в Подмосковье. Авария произошла на 44-м километре шоссе, по которому две фуры ехали навстречу друг другу.

До этого столкновение машины скорой помощи с поездом произошло в Темрюкском районе Краснодарского края. В результате аварии пострадали четыре человека, среди которых один ребенок.