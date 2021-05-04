Автомобиль скорой помощи столкнулся с локомотивом на Кубани

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Столкновение машины скорой помощи с поездом произошло в Темрюкском районе Краснодарского края, передают в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

В результате аварии пострадали четыре человека, среди которых один ребенок.

"В результате ДТП пострадавших среди локомотивной бригады нет. Четыре человека, включая ребенка, которые находились в скорой помощи, получили ушибы различной степени тяжести", – сказано в сообщении.

Ранее в Туле автомобиль "Нива" столкнулся с машиной скорой медицинской помощи, в результате чего два человека получили травмы.

