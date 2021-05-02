В Туле два человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи

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В Туле автомобиль "Нива" столкнулся с машиной скорой медицинской помощи, в результате чего два человека получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

"Произошло столкновение "Нивы" и автомобиля скорой помощи. Двое пострадавших в салоне скорой", – говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас идет выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в подмосковном Ступине трехлетний ребенок получил ожоги из-за возгорания в автомобиле, где его на короткое время оставил отец.