Какие улицы и станции метро будут недоступны с 1 по 10 мая

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

01 мая, 20:20

Ребенок пострадал при пожаре в машине в Подмосковье

происшествия дети

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В подмосковном Ступине трехлетний ребенок получил ожоги из-за возгорания в автомобиле, где его на короткое время оставил отец. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя областного главка СК Ольгу Врадий.

Она пояснила, что мальчик и его четырехлетний брат ненадолго остались в машине одни, пока их отец отошел в магазин.

"Во время отсутствия родителя в автомобиле произошло возгорание. Один мальчик был госпитализирован с ожогами тела, второй ребенок не пострадал", – рассказала Врадий.

Следственный комитет организовал проверку, в ходе которой специалисты установят причины возгорания. Следователь уже осмотрел автомобиль, а также провел опрос отца мальчиков и свидетелей происшествия.

Проверку по факту инцидента организовала также прокуратура Московской области.

"В ходе проверки, проведение которой поручено прокуратуре Серебряно-Прудского района, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего. На место происшествия выезжал прокурор Серебряно-Прудского района Алексей Савельев", – заявила представитель ведомства Наталия Григорьева.

Ранее в поселке Аскиз в Хакасии произошел пожар в двухэтажном жилом доме, в результате которого погибли трое детей. Уточняется, что несовершеннолетних доставили в больницу с отравлением угарным газом, где они и скончались. По факту их гибели СК возбудил уголовное дело.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать