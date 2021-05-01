Ребенок пострадал при пожаре в машине в Подмосковье

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В подмосковном Ступине трехлетний ребенок получил ожоги из-за возгорания в автомобиле, где его на короткое время оставил отец. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя областного главка СК Ольгу Врадий.

Она пояснила, что мальчик и его четырехлетний брат ненадолго остались в машине одни, пока их отец отошел в магазин.

"Во время отсутствия родителя в автомобиле произошло возгорание. Один мальчик был госпитализирован с ожогами тела, второй ребенок не пострадал", – рассказала Врадий.

Следственный комитет организовал проверку, в ходе которой специалисты установят причины возгорания. Следователь уже осмотрел автомобиль, а также провел опрос отца мальчиков и свидетелей происшествия.

Проверку по факту инцидента организовала также прокуратура Московской области.

"В ходе проверки, проведение которой поручено прокуратуре Серебряно-Прудского района, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего. На место происшествия выезжал прокурор Серебряно-Прудского района Алексей Савельев", – заявила представитель ведомства Наталия Григорьева.

Ранее в поселке Аскиз в Хакасии произошел пожар в двухэтажном жилом доме, в результате которого погибли трое детей. Уточняется, что несовершеннолетних доставили в больницу с отравлением угарным газом, где они и скончались. По факту их гибели СК возбудил уголовное дело.