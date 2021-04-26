Трое детей погибли при пожаре в доме в Хакасии

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В поселке Аскиз в Хакасии произошел пожар в двухэтажном жилом доме, в результате которого погибли трое детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Уточняется, что несовершеннолетних доставили в больницу с отравлением угарным газом, где они и скончались. По факту их гибели СК возбудил уголовное дело.

По информации следствия, 30-летняя женщина ушла из дома, оставив запертыми в квартире детей. Рассматривается версия, что несовершеннолетние баловались с огнем, из-за чего и произошло возгорание.

На данный момент пожар потушен. В его ликвидации были задействованы 29 человек и шесть единиц техники.

Ранее сильный пожар случился в центре Москвы. На Пятницкой улице загорелась жилая пятиэтажка. Возгорание произошло на чердаке, и в считаные минуты огонь охватил всю крышу здания. А через некоторое время она обрушилась.