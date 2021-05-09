Пять человек погибли в ДТП с грузовиком и микроавтобусом в Татарстане

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Пять человек погибли и четыре, включая ребенка, пострадали в результате столкновения микроавтобуса Renault с грузовиком MAN в Чистопольском районе Татарстана. Об этом ТАСС рассказали в региональном Министерстве здравоохранения.

"Пятеро погибли, четверо находятся в больнице, один из них ребенок 16 лет. Состояние одного взрослого оценивается как тяжелой степени, троих, в том числе ребенка, – средней степени тяжести", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что все погибшие и пострадавшие ехали в микроавтобусе, водитель которого также погиб.

По сведениями управления МЧС по региону, авария произошла на 127-м километре федеральной дороги Р239 Казань – Оренбург.

В МВД Татарстана рассказали, что виновник аварии – водитель грузовика. Он выехал на встречную полосу на небезопасной скорости.

Ранее крупная авария произошла на автодороге Астрахань – Ставрополь. Там столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус. В результате аварии 5 человек погибли, 9 пострадали. Возбуждено уголовное дело.