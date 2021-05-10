Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Движение на МКАД в районе Рублевского шоссе затруднено из-за ДТП. Информация об этом появилась в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На внутренней стороне МКАД в районе пересечения с Рублевским шоссе столкнулись два автомобиля", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что движение по внутренней стороне МКАД значительно затруднено, и порекомендовали водителям по возможности выбирать другой путь. В настоящее время на месте работают оперативные службы.

Ранее движение было затруднено на юго-востоке Москвы из-за загоревшегося автомобиля. В настоящее время машину эвакуировали, все дорожные полосы открыты для транспорта.