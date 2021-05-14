Трое подростков врезались на машине в дерево в Зеленограде

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Зеленограде трое подростков врезались в дерево на автомобиле. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

По известным данным, за рулем автомобиля находился 14-летний юноша. Не справившись с управлением, он врезался в дерево.

Один из пассажиров получил травмы, сейчас он госпитализирован.

На данный момент прокуратура устанавливает все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее автомобиль, за рулем которого был подросток, столкнулся с деревом. Пять человек погибли в результате ДТП.

Как рассказали в мэрии, один из участников аварии госпитализирован, его состояние оценивается как средней степени тяжести.