Пять человек погибли в результате ДТП в Ростовской области

Фото: телеграм-канал Don Mash

В Ростовской области произошла авария, в результате которой погибли пять человек. Об этом сообщает ТАСС.

По предварительным данным, легковой автомобиль, за рулем которого находился подросток, врезался в дерево, в результате чего пятеро пассажиров погибли на месте.

Еще один из участников аварии госпитализирован с травмами средней тяжести и сейчас находится в реанимации. Врачи никаких прогнозов пока не дают.

Ранее на Большой Никитской улице в центре Москвы автобус сбил пешехода. По предварительной информации пешеход переходил дорогу в неположенном месте.

В результате происшествия пешеход получил травмы, в настоящее время ему оказывают медицинскую помощь.