Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автобус сбил пешехода на Большой Никитской улице в центре Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

"Сегодня в 15:15 на Большой Никитской, 24/1 произошло ДТП пешехода и автобуса № м6. По предварительной информации пешеход переходил дорогу в неположенном месте", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате происшествия пешеход получил травмы, в настоящее время ему оказывают медицинскую помощь.

Ранее в субботу утром в районе дома 9 по Варшавскому шоссе столкнулись сразу девять автомобилей. В результате инцидента никто не пострадал.