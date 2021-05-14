Машина спасателей сбила 13-летнюю девочку в Подмосковье

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Автомобиль Московской областной противопожарно-спасательной службы сбил 13-летнего подростка в подмосковной Балашихе, сообщает ТАСС.

ДТП произошло накануне в 18:30 на улице Керамической. Водитель "Газели" не справился с управлением и наехал на девочку, а затем въехал в стену.

Ранее внедорожник и мотоцикл столкнулись на Щелковском шоссе на востоке столицы. В результате случившегося погиб один человек.

До этого ДТП с участием двух автомобилей произошло на МКАД. Инцидент случился около 04:15 во вторник, 11 марта, на 53-м километре автодороги.