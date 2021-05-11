Один человек погиб в ДТП с внедорожником и мотоциклом на востоке столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб в аварии на Щелковском шоссе на востоке столицы. Там столкнулись внедорожник и мотоцикл, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На Щелковском шоссе в районе дома 29 произошло ДТП с участием двух транспортных средств – внедорожника и мотоцикла. Один человек погиб", – сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники ГИБДД и экстренных служб. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что ДТП с участием двух автомобилей произошло на МКАД. Инцидент произошел около 04:15 во вторник на 53-м километре автодороги.