Пять человек погибли в ДТП в Красноярском крае

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пять человек стали жертвами аварии в Красноярском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление регионального главка МВД.
Сообщается, что ДТП случилось на трассе "Сибирь" в Ачинском районе приблизительно в 6:00. В аварии столкнулись легковой автомобиль Honda Civic Ferio и "Газель".
"В результате ДТП погибли пятеро мужчин – водитель и пассажиры автомобиля Honda", – заявили в МВД.
По предварительным данным, водитель Honda совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Газель".
На место происшествия направился начальник краевого отдела ГИБДД Алексей Членов. Движение по трассе временно осуществляется в реверсивном режиме по одной полосе.
Ранее автобус столкнулся с грейдером на трассе М-5 "Урал" в Подмосковье. В результате случившегося пострадали 6 человек.
По факту случившегося прокуратура организовала проверку.
В Раменском районе в ДТП пострадали 6 человек
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