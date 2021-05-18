Пять человек погибли в ДТП в Красноярском крае

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Пять человек стали жертвами аварии в Красноярском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление регионального главка МВД.

Сообщается, что ДТП случилось на трассе "Сибирь" в Ачинском районе приблизительно в 6:00. В аварии столкнулись легковой автомобиль Honda Civic Ferio и "Газель".

"В результате ДТП погибли пятеро мужчин – водитель и пассажиры автомобиля Honda", – заявили в МВД.

По предварительным данным, водитель Honda совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Газель".

На место происшествия направился начальник краевого отдела ГИБДД Алексей Членов. Движение по трассе временно осуществляется в реверсивном режиме по одной полосе.

Ранее автобус столкнулся с грейдером на трассе М-5 "Урал" в Подмосковье. В результате случившегося пострадали 6 человек.

По факту случившегося прокуратура организовала проверку.