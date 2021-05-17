Число пострадавших в ДТП с автобусом на трассе М-5 в Подмосковье выросло до шести

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В результате столкновения автобуса с грейдером на трассе М-5 "Урал" в Подмосковье пострадали шесть человек. Об этом сообщает ТАСС.

Всего в автобусе на момент аварии находились десять человек. Шесть из них получили травмы, сейчас они госпитализированы.

Уцелевших пассажиров увезли попутным транспортом.

Прокуратурой по факту ДТП организована проверка. Специалисты проверят соблюдение законодательства в сферах обеспечения безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок.

Ранее на МКАД загорелся автомобиль, в результате чего затруднено движение транспорта. Уточняется, что инцидент произошел на внешней стороне около пересечения с Можайским шоссе.

О пострадавших информации нет.