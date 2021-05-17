На 55-м километре МКАД затруднено движение из-за загоревшегося автомобиля

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На МКАД загорелся автомобиль, в результате чего затруднено движение транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На 55-м километре МКАД в среднем ряду загорелся автомобиль. Движение затруднено на 1 километре", – говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел на внешней стороне около пересечения с Можайским шоссе.

Ранее грузовой автомобиль загорелся в Ходынском тоннеле.

К настоящему моменту с огнем удалось справиться. Из-за случившегося было перекрыто движение по двум полосам в сторону ТТК.