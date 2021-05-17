В Ходынском тоннеле затруднено движение в сторону центра

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

В Ходынском тоннеле перекрыто движение по двум полосам в сторону ТТК. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Ранее стало известно, что в тоннеле загорелся грузовой автомобиль, к настоящему моменту с огнем удалось справиться.

"Возгорание ликвидировано. Перекрыто движение по двум полосам движения в сторону ТТК", – говорится в сообщении.

Ранее возгорание автомобиля произошло в Лефортовском тоннеле. За рулем пострадавшей машины находилась девушка.