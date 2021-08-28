Три человека стали жертвами ДТП в Новосибирске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Смертельное ДТП произошло в Новосибирске, сообщает сайт регионального главка МВД.

По информации ведомства, автомобиль ВАЗ-2114 наехал на препятствие в Дзержинском районе. В результате случившегося погибли три человека.

"Двое <...> мужчин, возрастом около 20 лет, и одна <...> девушка, возрастом около 17 лет, находившиеся в автомобиле, получили травмы, несовместимые с жизнью", – привели подробности в пресс-службе.

Там добавили, что еще одного мужчину в возрасте около 20 лет доставили в больницу. О его состоянии на данный момент не сообщается.

Ранее 17-летняя девушка погибла в результате падения с мопеда в ТиНАО. Инцидент произошел на Рябиновой улице в деревне Власово.

До этого ДТП с участием мотоцикла и автомобиля случилось в Щербинке. Авария произошла на Люблинской улице в районе дома 6. В результате движение на участке было перекрыто, автомобили передвигались через дворовую территорию. О пострадавших в результате аварии не сообщается. Причины ДТП предстоит выяснить полицейским.